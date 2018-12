Anpi, sindaco Terni vede Rsi e non noi

E' polemica a Terni tra l'Anpi e il sindaco Leonardo Latini: a sollevarla è Associazione partigiani, che in una lettera aperta a parlamentari e istituzioni umbre spiega di non avere ricevuto risposta ad una richiesta di incontro inviata all'esponente della Lega che invece, nel frattempo, "ha ricevuto una delegazione del Comitato Pro 75 anniversario della Rsi".

"Scegliere di partecipare o non partecipare a eventi e ricorrenze destinati a celebrare momenti che, nel bene o nel male, hanno contributo a formare l'identità di una comunità - sottolinea l'Anpi -, non attiene al programma amministrativo ma a scelte politiche e culturali fortemente radicate e trasversali presenti nella nostra città".

"Non ho alcuna preclusione ad incontrare l'Anpi e sono dunque disponibile a farlo" replica il sindaco. Il quale precisa che "non c'è stato alcun incontro ufficiale" con il "sedicente Comitato per il 75 Anniversario della Repubblica Sociale", del quale - spiega - mai prima d'ora aveva sentito parlare.