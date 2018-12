Auto sperona pattuglia, tre in fuga

Tre persone sono fuggite a piedi dopo che con la loro auto hanno speronato una pattuglia della polizia impegnata per dei controlli nell'area di San Martino in Campo. Illesi gli agenti.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella che possa trattarsi di qualcuno dedito a compiere furti. Accertamenti sono in corso anche sulla provenienza della vettura. Questa è stata fermata per un controllo dopo che i poliziotti si sono insospettiti. Le persone a bordo hanno però speronato la volante per poi allontanarsi a piedi.