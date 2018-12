Lega, Giunta Marini fallito su rifiuti

La Lega Umbria punta il dito sul "fallimento" della Giunta Marini per la questione rifiuti, con un Piano regionale "scaduto e non rispettato da anni", parlando di "obiettivi non raggiunti" anche nella "qualità della raccolta differenziata". Un quadro tracciato dal consigliere regionale Valerio Mancini e dal parlamentare Luca Briziarelli, affiancati dai rappresentanti dei Comuni di Umbertide, Todi e Deruta.

Oltre a spiegare i motivi per i quali di Piano regionale dei rifiuti "ne serve ormai uno nuovo" hanno sottolineato che "a rimetterci sono i sindaci e i cittadini". "I nodi vengono al pettine" hanno ribadito Briziarelli e Mancini. "Ora anche la Giunta regionale ha ammesso che la situazione era come dicevamo noi e cioè che il Pd sui dati dei rifiuti ha sempre giocato sporco" ha detto Briziarelli.

Per Mancini "è una dimostrazione di incapacità politica oltre che amministrativa". "La situazione - ha osservato - è quella di discariche in emergenza e di conferimenti in discariche fuori regione".