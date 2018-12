Inaugurato a Todi Punto Enel partner

Aumentano i servizi, ma anche "le occasioni di risparmio e di efficienza energetica", per i cittadini di Todi: in via Angelo Cortesi 40 è stato infatti inaugurato il nuovo Punto Enel Partner, che sarà riferimento sia per quanto riguarda le forniture luce e gas sia per l'efficienza energetica.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, il responsabile Punti Enel Partner dell'Umbria Attilio Infantino, la channel manager Enel Energia del territorio Noemi Di Meo, il referente Enel affari istituzionali per l'Umbria Pierpaolo Ventura e l'imprenditore Davide Muccitelli di MB Solutions srls.

I nuovi sportelli, che saranno gestiti da MB Solutions, partner specializzato nel settore della consulenza energetica - riferisce l'Enel -, saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 14.30-17:30.