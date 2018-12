In Umbria 400 nuovi autobus entro 2023

Un "piano quinquennale" che porterà nel 2023 ad un totale di 400 nuovi autobus per la mobilità dell'Umbria con un investimento di 77 milioni di euro: ad annunciarlo è stato Velio Del Bolgia, direttore regionale di Busitalia, che a Perugia ha presentato insieme a Regione e Comune la nuova flotta di mezzi (27 per i servizi urbani, 53 extraurbani e tre da turismo) in servizio quest'anno lungo le strade dell'Umbria. Denominatore comune - è stato sottolineato -, il basso impatto ambientale e gli alti standard in termini di sicurezza, comfort ed accessibilità, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza e ai dispositivi per l'accesso ai passeggeri a mobilità ridotta.

"Non è una normale operazione di rinnovo di autobus ma è il segno evidente di un cambiamento molto netto nel sistema dei trasporti su gomma dell'Umbria che Regione, Governo e Busitalia stanno mettendo in pratica e sul quale stanno lavorando insieme da qualche anno" ha detto la presidente umbra, Catiuscia Marini.