Il Natale è arrivato a Castelluccio

Il Natale è arrivato anche a Castelluccio di Norcia. Festeggiamenti che sono iniziati l'8 dicembre con il "falò della Madonna" e l'allestimento di un piccolo albero e un presepe sulla piazza del borgo.

"È un modo per sentire ancora di più le festività natalizie e al tempo stesso vuole essere un altro segno di ritorno verso quella normalità che, seppur ancora molto lontana, dobbiamo costantemente ricercare anche nelle piccole cose", spiega all'ANSA, Diego Pignatelli, il presidente della Pro loco. Che fa anche un appello ai viaggiatori: "Venite a scoprire Castelluccio anche in inverno". "Quando il Pian Grande è imbiancato - aggiunge - è uno spettacolo incredibile e permette di fare sci di fondi e per gli amanti della ciaspolata qui è il paradiso".

Pignatelli ricorda inoltre che i negozi turistici delocalizzati, tempo permettendo, resteranno aperti.