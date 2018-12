Consegnato a Falini premio in Usa

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Consegnata al professor Brunangelo Falini, ordinario di ematologia dell'Università di Perugia e direttore della Struttura complessa di ematologia e trapianto del midollo osseo dell'Azienda ospedaliera di Perugia, la "Henry stratton medal", considerato uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel campo delle malattie ematologiche.

La cerimonia si è tenuta a San Diego durante il congresso della Società americana di ematologia. Falini - è detto in una nota dell'Università - ha ricevuto il premio dal presidente dell'Ash, Alexis Thompson, direttore dell'Ann and Robert H.

Lurie Children's Hospital of Chicago. E' il primo ricercatore italiano che lavora nel Paese a ricevere questo riconoscimento.

Le motivazioni del premio si riferiscono ai "lavori pioneristici svolti da Falini nel campo degli anticorpi monoclonali e alla scoperta di mutazioni (dei geni NPM1 e BRAF) fondamentali per la comprensione, diagnosi e cura delle leucemie acute mieloidi e della leucemia a cellule capellute".