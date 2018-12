Commissione vuole visita ispettiva Ast

La seconda Commissione dell'Assemblea legislativa intende organizzare una visita ispettiva alla Acciaierie sulla questione dell'inquinamento ambientale nel ternano. Lo ha annunciato il presidente, Eros Brega, che ha così "dato immediatamente seguito" a una richiesta in tal senso del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

Brega ha quindi inviato alla ThyssenKrupp una "richiesta formale per un sopralluogo in loco".

I consiglieri regionali del M5s, Andrea Liberati e Maria Grazia - ricorda Palazzo Cesaroni - avevano chiesto una visita ispettiva in loco da parte dei membri della seconda e terza Commissione. E, poiché si tratta di un Sito di interesse nazionale, la richiesta di un'ispezione è stata allargata anche a rappresentanti ufficiali del Ministero dell'Ambiente.