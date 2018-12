Card. Bassetti benedice bus

Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha benedetto alcuni degli 83 nuovi autobus in servizio in Umbria nel 2018. I mezzi di Busitalia sono stati schierati in piazza IV Novembre, accanto alla Fontana Maggiore, in occasione della presentazione della nuova flotta.

"Una benedizione ai mezzi, agli autisti e alle persone che li useranno - ha detto il cardinale Bassetti - ed anche all'opera dell'uomo, con la tecnica che ci viene in aiuto visto che sono tutti di nuova generazione, dotati pure di sistemi di accessibilità anche per passeggeri a ridotte capacità motorie e che riducono le emissioni inquinanti. La casa che Dio ci ha dato la stiamo distruggendo - ha concluso il presidente della Cei - non avendo rispetto per l'ambiente e ciascuno di noi può fare la sua parte".