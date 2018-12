Principio incendio a luce cavo funambolo

(ANSA) - PERUGIA, 9 DIC - Un principio di incendio - che non ha provocato gravi conseguenze - ha interessato nella notte l'illuminazione del cavo sul quale nel pomeriggio del l8 dicembre, nel centro storico di Perugia, ha camminato il funambolo Andrea Loreni, incantando centinaia di perugini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autoscala.

Secondo quanto riferito, la luce sistemata per evidenziare il percorso è andata in corto ed ha iniziato a scintillare. I vigili del fuoco hanno provveduto a togliere l'alimentazione elettrica da ambo le parti. Il cavo che ha sorretto il funambolo no ha subito alcun danno.

Il funambolo Andrea Loreni, per il secondo anno consecutivo, ha attraversato piazza IV Novembre camminando su un filo. Loreni ha percorso i 70 metri della traversata, partendo da terra fino al sottotetto della cattedrale su un cavo inclinato di 30 metri, illuminato a led. La performance ha dato il via alle iniziative in programma fino all'Epifania a Perugia: il "Natale da favola" è il tema scelto quest'anno.