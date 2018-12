Diritti umani, manifestazione a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 9 DIC - Il 10 dicembre di 70 anni fa veniva approvata la Dichiarazione universale dei diritti umani, "che indica nel rispetto degli uguali diritti di ogni essere umano il fondamento di un mondo libero, giusto e in pace": lunedì 10 dicembre, alle ore 18 in piazza IV Novembre, a Perugia, 40 associazioni e organizzazioni hanno promosso l'iniziativa "Camminiamo Diritti".

Ci saranno - spiega la Tavola per la pace, che invita i partecipanti ad indossare qualcosa di bianco come segno distintivo - "presidio, letture, testimonianze, musica e fiaccolata in difesa dei diritti umani, contro le stragi di vite, dignità e diritti, contro violenze e fascismi, silenzio e rassegnazione".

"La rete che si è creata nella preparazione di questa iniziativa - commenta in una nota Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia - è qualcosa di veramente importante in una fase storica di disgregazione e isolamento come quella attuale. Noi porteremo in piazza la voce del mondo del lavoro".