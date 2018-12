Nuovo presidio No Inceneritori a Terni

(ANSA) - TERNI, 8 DIC - Nuovo presidio del Comitato No Inceneritori, in piazza Tacito a Terni, per protestare contro l'istanza di Valutazione d'impatto ambientale presentata nei giorni scorsi da Acea per l'incenerimento, nel termovalorizzatore di Maratta, di rifiuti speciali per un totale di 30 mila tonnellate annue.

"Ma siamo qui - ha spiegato il coordinatore del Comitato, Fabio Neri - anche per dire 'no' alla privatizzazione della municipalizzata Asm, con la possibile entrata nella società, al 49% della stessa Acea. Se questo dovesse avvenire la città di Terni non avrà più alcun potere sulla gestione dei servizi.

D'ora in avanti le due nostre battaglie proseguiranno insieme, la palla - ha concluso- passa a Regione e Comune". In piazza anche alcuni dipendenti dell'Asm, contrari anche loro alla privatizzazione.