Marini a Lisbona al Congresso del Pse

(ANSA) - PERUGIA, 8 DIC - "Le città e le regioni progressiste d'Europa sono al fianco di Frans Timmermans in questa campagna per le elezioni europee. Vogliamo aiutare a vincere e siamo a disposizione, per convincere i nostri cittadini del bisogno di un'Europa democratica, più forte e coesa, e che la famiglia socialista è la migliore scelta per loro perché noi possiamo fare la differenza nelle loro vite con le nostre idee". È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta a Lisbona, al Congresso del Partito socialista europeo che ha formalizzato la candidatura di Timmermans a presidente della Commissione, alle prossime elezioni europee.

Marini, anche presidente del gruppo Pse in seno al Comitato delle Regioni e delle Città europee, ha affermato che "come rappresentanti progressisti a livello locale e regionale abbiamo fatto la differenza, lavorando per promuovere la solidarietà, l'uguaglianza e la crescita sostenibile nelle nostre città e regioni, contro i conservatori e le destre".