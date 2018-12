Incendio in mansarda, uomo intossicato

(ANSA) - PERUGIA, 7 DIC - Un uomo di 66 anni è rimasto leggermente intossicato in seguito a un incendio che si è sviluppato nella mansarda di un'abitazione in località San clemente di Montefalco.

La squadra del distaccamento di Foligno dei vigili del fuoco è intervenuta intorno stamani alle 8.50, con due mezzi (autobotte e autoscala. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

L'uomo, del posto, non presenta ustioni e sarebbe rimasto intossicato dal fumo respirato. Sono in corso accertamenti - riferiscono fonti sanitarie - ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Presenta intossicazione da monossido di carbonio e sarà trattenuto in via cautelare 24 ore nel reparto di medicina d'urgenza.