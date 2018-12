Onorificenza Eau a Laliscia e Chiodini

In occasione della cerimonia per i festeggiamenti del 47/o anniversario della nascita degli Emirati Arabi Uniti, l'ambasciatore in Italia Saqer Nasser Al Raisi ha consegnato onorificenze al vicepresidente di Italia Endurance Stables & Academy Gianluca Laliscia e al sindaco di Magione Giacomo Chiodini. Lo ha fatto a pochi giorni dall'intitolazione da parte del Comune umbro di una via e di una piazza agli Eau e a Dubai.

"Sono quanto mai onorato di ricevere questo riconoscimento - ha commentato Laliscia - che accresce ulteriormente il mio legame con gli Emirati Arabi Uniti e conferma la bontà dei progetti che insieme al mio staff stiamo portando avanti ad Agello nel nome dello sport e della condivisione dei valori promossi da Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai". (ANSA).