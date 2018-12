Entro 2025 aumento produzione compost

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 5 DIC - Entro il 2025 aumenterà di oltre un milione di tonnellate all'anno il compost prodotto dalla trasformazione dei rifiuti organici. L'annuncio, in occasione della Giornata Mondiale del Suolo, è stato fatto ad Assisi durante la seconda edizione della tavola rotonda "Dalla terra alla Terra - il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita", organizzata dal Consorzio italiano compostatori (Cic).

La città di San Francesco è stata protagonista anche perché, per l'occasione, è stato presentato "Fra' Sole", il progetto di sostenibilità del complesso monumentale del Sacro Convento. Qui il Cic, è stato sottolineato, organizzerà infatti la raccolta dei rifiuti organici per trasformarli in compost di qualità da riutilizzare nei terreni del convento come fertilizzante naturale. "Promuovere le buone pratiche per la raccolta dei rifiuti organici significa anche difendere il suolo" ha sottolineato Massimo Centemero, direttore del Cic.