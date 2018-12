'Buone pratiche' rifiuti Sacro Convento

Si caratterizza con una messa in opera di "soluzioni e buone pratiche di sostenibilità", anche con azioni di riduzione dell'impatto ambientale prodotto dai milioni di visitatori annui, il nuovo progetto legato al complesso monumentale del Sacro Convento di Assisi. "Fra' Sole" è il nome di questa iniziativa presentata nel corso della tavola rotonda, nella stessa città di San Francesco, "Dalla terra alla Terra - il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita". Organizzata dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC) in occasione della Giornata mondiale del suolo.

E proprio grazie alla partecipazione del Cic, con l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici e la loro trasformazione in compost, al centro dell'iniziativa - è stato spiegato - c'è l'educazione ambientale non solo dei frati del Sacro Convento ma anche dei milioni di pellegrini che ogni anno visitano Assisi e la tomba di San Francesco.