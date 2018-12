Ortogeriatria all'ospedale di Terni

E' entrata a regime presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni l'Ortogeriatria, un nuovo modello di cura e di gestione dell'anziano con frattura di femore attraverso un approccio integrato multidisciplinare e multiprofessionale (ortopedico, geriatrico, riabilitativo, di nursing e sociale), capace di assicurare un percorso di continuità assistenziale al paziente anziano pluripatologico e fragile.

L'attività di ortogeriatria - spiega la stessa azienda -, dopo una fase transitoria nel 2017, viene ora garantita da un borsista geriatra e prevede, in linea con le linee guida regionali, l'adozione di determinate pratiche terapeutico-assistenziali definite in un modello di continuità assistenziale: i pazienti sopra i 75 anni con frattura di femore, garantito l'intervento entro le 48 ore, vengono costantemente seguiti sia dall'ortopedico che dal geriatra in tutto il post operatorio fino alla fase di dimissione.