Mismetti, 100 migranti in strada

"Con il cosiddetto decreto sicurezza, da un giorno all'altro, i quasi 100 immigrati ospitati in diverse strutture a Foligno si troveranno in mezzo alla strada". Lo ha sottolineato il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, in una conferenza stampa, presenti la vicesindaco Rita Barbetti e l'assessore alle politiche sociali, Maura Franquillo.

"La preoccupazione è dettata dall'impatto che avrà sulla nostra comunità un fatto del genere - ha proseguito Mismetti - perché questo decreto scarica la gestione degli immigrati sulle comunità locali. Basterà attendere un provvedimento prefettizio.

Credo che la Regione dell'Umbria debba valutare se ricorrere alla Corte costituzionale per la violazione dell'articolo 10 della Costituzione che tutela il diritto d'asilo dello straniero nel territorio italiano".