Celebrata a Terni Santa Barbara

Celebrata anche in provincia di Terni la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. A Terni la messa, officiata dal vescovo Giuseppe Piemontese, si è tenuta nel duomo, ad Amelia nella chiesa di San Francesco.

Presente il comandante provinciale, Gianfrancesco Monopoli, che ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno.

In particolare dal primo dicembre 2017 al 30 novembre 2018 sono stati in totale 5.958 gli interventi svolti dal comando provinciale, con un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di questi, circa 4.100 hanno interessato la sede centrale del capoluogo, poco più di 1.000 il distaccamento di Orvieto e circa 750 quello di Amelia.

Tra le varie tipologie di interventi, 875 hanno riguardato il soccorso a persone, 529 le bonifiche, 393 incendi ed esplosioni, 181 gli incidenti stradali, 100 i recuperi, 94 alluvioni e danni d'acqua.