Bassetti, vigili del fuoco sono angeli

"In questa Italia bellissima e fragile - penso agli incendi, agli alluvioni, ai terremoti - i vigili del fuoco appaiono come angeli". A dirlo è stato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in occasione e della festa di Santa Barbara che si è celebrata stamani a Perugia, nella sede del comando provinciale.

"Le vostre mani - ha aggiunto Bassetti rivolgendosi direttamente ai vigili - sono un appiglio certo. Vi trovate spesso in situazioni che richiedono il massimo di energie e concentrazione e siete chiamati a portare soccorso dove c'è pericolo reale". Bassetti - anche arcivescovo della diocesi Perugia-Città della Pieve - si soffermato, sottolineandone la positività, sull'ampia presenza istituzionale alle celebrazioni della santa protettrice. Tra gli altri, in prima fila, anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi e il prefetto, Claudio Sgaraglia.