A Villa Umbria corso su valutazione performance

La valutazione della performance quale leva centrale del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione è stato il tema al centro del seminario "Il ciclo della performance e le sue nuove frontiere" organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Due giornate di formazione per approfondire gli interventi normativi in tema di valutazione della performance.

In aula Luciano Hinna, professore straordinario in Economia delle aziende pubbliche presso l'Universitas Mercatorum di Roma e presidente del Consiglio italiano delle Scienze sociali. "I temi della performance e della valutazione del personale - ha osservato - sono stati, negli ultimi trent'anni, al centro delle politiche di riforma del settore pubblico. Oggi, la novità è che la pubblica amministrazione è finalmente spinta ad adottare una governance basata sulla performance".