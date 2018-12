"Spoleto in corto" dal 6 all'8 dicembre

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 3 DIC - Dal 6 all'8 dicembre prossimi a Spoleto nel Chiostro di San Nicolò e al Cinema Sala Pegasus 3 giorni dedicati al fumetto, ai corti, all'animazione, alla musica, alle proiezioni e alla presentazione di libri, promossi e organizzati dall'Associazione Teude con la collaborazione dei 100autori con la presentazione del vademecum "L'animazione nella legge sul cinema e sull'audiovisivo: soluzioni e opportunità", a cura di Federica D'Urso, cui seguirà una serata dedicata all'animazione italiana, alla presenza degli autori Julia Gromskaya, Francesco Filippi e Simone Massi, del produttore Michele Fasano e dell'organizzatore del festival Animavì Mattia Priori.

Un evento - sottolinea una nota del Comune - che avrà il merito di portare alla ribalta la creatività, ma anche di fornire strumenti pratici per realizzare produzioni in autonomia avvalendosi degli strumenti legislativi a disposizione e delle tecniche di approccio ad un'arte che affascina milioni di appassionati in tutto il mondo.