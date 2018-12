Lega: in tanti da Umbria a manifestazione 8/12

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - Sabato 8 dicembre il popolo leghista dell'Umbria scende in piazza a Roma al fianco di Matteo Salvini. Oltre 300 i partecipanti al momento e sei i pullman riempiti.

L'evento dell'8 dicembre è stato illustrato in una conferenza stampa a Perugia alla quale erano presenti i vicesegretari Lega Umbria, il deputato Riccardo Augusto Marchetti e il senatore Luca Briziarelli, il presidente Lega Umbria e consigliere regionale, Valerio Mancini, il senatore Simone Pillon e Marco Castellari, responsabile organizzativo.

"Per noi - ha spiegato Marchetti - è una manifestazione importantissima. E' la prima volta che il popolo italiano scende in piazza non contro qualcosa, ma 'pro' qualcosa e cioè a favore di questo Governo. In sei mesi abbiamo fatto più di quello che hanno fatto i precedenti governi negli ultimi cinque anni: decreto sicurezza, stop agli sbarchi, legittima difesa, assunzione di nuovi agenti di polizia".