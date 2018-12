Mozione Consiglio regionale, superare Cda Sase

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza (12 sì di Pd, SeR, Misto-MdP, M5S, Misto-Rp/IC; un astenuto, Fiorini-Lega) la mozione del consigliere Giacomo Leonelli (Pd) che chiede alla Giunta di "promuovere un superamento del Cda attuale della Sase spa, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi, al fine di avviare una fase nuova per il futuro dello scalo".

L'obiettivo è anche quello di "stimolare tra i Comuni soci, a cominciare da quello di Perugia, un confronto teso a far aumentare i loro investimenti, in termini di maggiori risorse, per accrescere la competitività della struttura" e di "sviluppare una connessione intermodale con la rinnovata ferrovia ex Fcu che consentirà dal 2020 un collegamento Perugia-Roma in meno di due ore". Alla Giunta si chiede inoltre di farsi promotrice di un tavolo straordinario di confronto istituzionale al fine di realizzare una strategia di sviluppo pluriennale.