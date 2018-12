Consegnata Borsa di studio Franco Todini

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 3 DIC - Consegnata a cinque studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma di maturità in uno dei nove istituti di istruzione secondaria superiore di Todi, la Borsa di studio Franco Todini, da 31 anni accanto ai giovani per incrementare il loro interesse verso il mondo dell'impresa. La cerimonia si è tenuta al "Ciuffelli-Einaudi" e ha visto protagonisti per il liceo "Jacopone da Todi", Vittoro Scanu, Simone Cruciani (indirizzo Classico, 100/100 e lode), Elena Calistroni (Linguistico, 100/100 e lode) e Marta Rubeca (Scienze umane, 100/100) mentre per l'Istituto Ciuffelli-Einaudi è stato premiato Matteo D'Aristotile (agrario, 100/100 e lode). A tutti loro un assegno di 1500 euro ciascuno che rappresenta non solo un premio alla loro bravura ma un incentivo a proseguire negli studi. Dal 1986 ad oggi la "Fondazione Ing. Franco Todini cavaliere del lavoro" ha assegnato 334 borse di studio.