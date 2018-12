Accende il fuoco nel camino e si ustiona

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - Grave incidente domestico a Gubbio, dove una donna è rimasta ustionata mentre tentava di accendere il fuoco nel caminetto.

La donna - anziana, secondo le prime informazioni - è al momento ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Branca.

L'allarme è stato dato intorno alle 10 di questa mattina.

Secondo quanto riferito dalla centrale del 118, attraverso l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, le fiamme avrebbero avvolto gli abiti indossati dalla donna, che è rimasta gravemente ustionata su gran parte del corpo. All'ospedale di Branca sarà stabilizzata, per poi essere trasferita al centro grandi ustionati di Cesena, che è già stato allertato.

Per il trasferimento - ha spiegato ancora il 118 - non potrà essere utilizzato l'elisoccorso Icaro a causa delle cattive condizioni meteo.