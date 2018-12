Foligno, Babbo Natale più alto d'Europa

(ANSA) - PERUGIA, 2 DIC - Il Babbo Natale in polistirolo più alto d'Europa si trova a Foligno. Lo conferma Simone Mattioli, presidente della locale Confesercenti, che ha voluto "regalare" alla città questo Santa Claus alto 8 metri e mezzo e dal peso di circa 180 chili. E' stato installato a Porta Romana e viene già preso d'assalto da decine di bambini.

"E' stato realizzato interamente in polistirolo - ha spiegato all'ANSA, Mattioli - da due artisti di Nocera Umbra, Rinaldo Agostini e Patrizia Copparoni. E' composto da due monoblocchi, per poi essere unito all'altezza della vita". Dei tiranti di acciaio, agganciati ai palazzi circostanti, ne garantiscono la stabilità.

"E' un'opera che dominerà la via principale di Foligno, corso Cavour, fino al prossimo 6 gennaio. Speriamo - ha concluso Mattioli - che possa incontrare anche i favori degli adulti e soprattutto contribuisca a rendere ancora più magico il Natale di Foligno".