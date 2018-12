Cade dallo scooter, un morto a Terni

(ANSA) - TERNI, 2 DIC - Un uomo di 48 anni è morto nella tarda serata di sabato in un incidente stradale avvenuto in via Di Vittorio, a Terni, nei pressi dell'incrocio con via Papa Giovanni XXIII. Il quarantottenne, ternano, era alla guida di uno scooter, quando ha perso il controllo del mezzo finendo prima sull'aiuola di una rotatoria e poi a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118, visto che l'uomo è morto sul posto.

Sulla dinamica dell'incidente, che da una prima ricostruzione non ha coinvolto altri mezzi, indaga la polizia municipale.