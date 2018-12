Opere Rojnic esposte in cantina Caprai

Rick Rojnic espone a Montefalco. L'artista croato-canadese ha infatti concesso dieci delle sue opere in esposizione presso la Cantina Arnaldo Caprai dal 2 dicembre al 6 gennaio.

Nato in Canada da genitori croati, l'artista affascinato dalla cultura europea si è lasciato ispirare da De Chirico, Magritte, Picasso, e Carl Jung. E' di Rick Rojnic il trittico Dante, Petrarca, Giotto commissionato dalla Cantina Arnaldo Caprai per impreziosire l'edizione limitata #Caprai4Love Montefalco Sagrantino dalla cui vendita verrà finanziato il futuro recupero di un altro pezzo del patrimonio artistico di Montefalco. Trae infatti ispirazione dall'affresco Grandi Francescani dipinto da Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Francesco a Montefalco e precedentemente restaurato grazie proprio al progetto #Caprai4Love.