Rossi battuto per presidenza Federazione tiro a volo

E' il magnate Vladimir Lisin, secondo le riviste specializzate l'uomo più ricco di Russia con un patrimonio netto di 19 miliardi di dollari, il nuovo presidente della federazione internazionale del tiro, la Issf.

Nell'elezione di oggi a Monaco di Baviera ha battuto di soli 4 voti, 148 contro 144, l'altro candidato in lizza, il presidente della federazione italiana tiro a volo (e vicepresidente uscente della Issf) Luciano Rossi. Nei giorni scorsi Rossi aveva denunciato di aver ricevuto minacce di morte, per se stesso e la figlia Fiammetta, tiratrice azzurra, per non aver ritirato la propria candidatura e per questo, dopo che anche il Cio era venuto a conoscenza della cosa, a Monaco si è mosso scortato dalla polizia locale.