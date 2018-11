Da Usi civici proroga per 'deltaplano'

Il Commissario agli usi civici ha concesso una proroga di 20 giorni al Comune di Norcia per dimostrare che i terreni dove è stato realizzato il cosiddetto "deltaplano" di Castelluccio non sono a uso civico. E altri 20 giorni sono stati concessi per depositare eventuali memorie, tese anche a chiarire la reale proprietà della struttura temporanea. E' quanto è stato deciso oggi da Antonio Perinelli al termine della convocazione che ha portato a Roma l'assessore nursino, Giuliano Boccanera, rappresentanti della Regione e quelli del Wwf di Perugia che avevano avanzato l'esposto sostenendo che la struttura che ospita la delocalizzazione di 10 attività, presenti nel borgo prima del sisma, sorge su terreni della comunità e ritenendo "dubbia" la temporaneità dell'opera.

In attesa della nuova documentazione, il Commissario ha ritenuto di non nominare, al momento, il consulente tecnico d'ufficio per la ricostruzione dettagliata delle particelle catastali che ospitano il "deltaplano".