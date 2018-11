All'Ast il premio We care Award 2018

"Per un approccio globale ai principi della sicurezza osservati come valori universali, partito dal management e trasmesso a tutti i livelli dell'azienda": è la motivazione con la quale Acciai speciali Terni ha vinto il primo premio del We Care Award 2018, riconoscimento promosso da ThyssenKrupp, per il quarto anno di seguito, per premiare l'attenzione delle aziende del gruppo verso la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratore delegato, Massimiliano Burelli, durante una cerimonia ad Essen, in Germania. In particolare ad Ast è stato riconosciuto il primo premio con il progetto "Leadership in health and safety", realizzato con il supporto della fondazione LiHS, un'organizzazione no profit costituita nel 2010 per sviluppare attività di ricerca, programmi di formazione e campagne di informazione in ambito di salute e sicurezza, mantenendo l'attenzione su quattro punti principali: cultura, comportamento, leadership e cambiamento.