Vescovo Terni in questura, prefettura e Provincia

Doppio incontro istituzionale, oggi, per il vescovo di Terni monsignor Giuseppe Piemontese, nell'ambito della visita pastorale alle parrocchie della città: il presule si è infatti recato in questura, in prefettura e in Provincia.

In questura il vescovo ha ringraziato la polizia "per quello che fa, in uno spirito di collaborazione per operare per un fine comune". "Un lavoro per molti tratti simile - ha sottolineato il questore Antonino Messineo -, un'unità di intenti, in aiuto dei più deboli e delle persone in difficoltà".

Si è svolto in un clima di grande cordialità anche l'incontro con il prefetto Paolo De Biagi ed il personale della prefettura.

Un'occasione "per riflettere - ha spiegato la stessa prefettura - sul ruolo delle istituzioni in questo particolare momento di difficoltà, sullo spirito di umanità che deve sempre animare l'azione degli operatori pubblici e sui valori cristiani che sono posti alla base della nostra convivenza civile". Monsignor Piemontese si è quindi recato in Provincia. Ad accoglierlo sono stati il presidente Giampiero Lattanzi e i dirigenti provinciali Maurizio Agrò, Gioia Rinaldi e Donatella Venti. Monsignor Piemontese ha rivolto un ringraziamento alla Provincia "per il lavoro che svolge ogni giorno a supporto dei comuni e delle comunità locali del territorio".