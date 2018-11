Arrestato a Perugia ricercato da Svezia

Era ricercato dalle Autorità svedesi perché aveva in quella nazione una piantagione con mille e 562 piante di cannabis, in stadi differenti di maturazione, un albanese di 21 arrestato dalla polizia appena giunto all'aeroporto San Francesco di Perugia. A suo carico è stato eseguito un mandato d'arresto europeo.

In seguito a una segnalazione del personale di polizia dello scalo aereo, dopo controlli nelle banche dati, sono intervenuti gli agente della squadra mobile. Al termine degli accertamenti il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Capanne a disposizione dell'autorità giudiziaria - riferisce la Questura -, in attesa di estradizione verso la Svezia.