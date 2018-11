Alunni Trevi realizzano calendario Chianelli

Una bimba allo specchio pensa a quando le cresceranno di nuovo i capelli e li disegna sulla sua immagine riflessa; un piccolo sogna la musica mentre si sottopone alla sua terapia; e ancora i clown, il gioco, le attività in reparto, il residence "Daniele Chianelli", il parco del Sorriso di Serenella sono alcuni dei soggetti delle immagini realizzate dagli alunni della scuola secondaria di primo grado "Tommaso Valenti" di Trevi per il calendario 2019 del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli".

I ragazzi, volontari, hanno lavorato in orario extrascolastico, approfondendo la storia del Comitato, le varie attività che si svolgono al Residence e nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia, ma soprattutto si sono immedesimati nei sentimenti di bambini e ragazzi come loro che stanno affrontando il difficile percorso della malattia. "Disegni che ci hanno commosso" ha detto Franco Chianelli, presidente del Comitato.