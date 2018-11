A Fontivegge customer care di Trenitalia

Arriva anche alla stazione Fontivegge di Perugia il "customer care" dedicato ai convogli regionali di Trenitalia per migliorare la qualità del viaggio e della vita degli utenti.

Un servizio operativo in tutta Italia e che è stato presentato oggi dal direttore del trasporto regionale di Trenitalia, Amelia Italiano, e dall'assessore regionale si Trasporti, Giuseppe Chianella.

Nella stazione di Fontivegge saranno sette gli operatori impegnati al desk dedicato, che si metteranno a "totale disposizione" per fornire informazioni e per assistere persone in difficoltà, a cominciare dai diversamente abili.

"Sarà attivo - ha spiegato Italiano - dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 19, mentre la domenica avrà un orario dedicato a seconda le necessità". Inoltre, "nelle altre stazioni dell'Umbria - ha detto ancora il direttore del trasporto regionale - non sarà presente il desk, ma garantiremo assistenza qualora venga richiesta la nostra presenza".