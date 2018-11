Uffici Parco Sibillini tornano a Visso

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 28 NOV - Torna 'a casa' il Parco dei Sibillini: da domani tutti gli uffici saranno nuovamente a Visso, sede istituzionale del Parco sin dalla sua fondazione nel 1993. "Un segno di concretezza per il territorio", sottolinea il Presidente dell'Ente, Alessandro Gentilucci. Le scosse di terremoto del 26 ottobre 2016 resero inagibile la sede del Prco, inserita poi nella zona rossa di Visso. Gli uffici furono dislocati in diverse sedi: a Tolentino, presso l'Istituto Zooprofilattico di Marche e Umbria, a Foligno presso la Protezione Civile regionale dell'Umbria ed un presidio sempre a Visso presso il Centro Operativo Comunale. Gli uffici saranno collocati in container in località Il Piano, utilizzati inizialmente come alloggi d'emergenza per ospitare la mensa e la chiesa per i primi sfollati. Da domani saranno operativi come nuova sede del Parco con la speranza di recuperare anche la struttura originaria.