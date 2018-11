Squarta, veterinario gratis per chi adotta

Cure veterinarie gratis per gli umbri che adottano animali nei canili e nei gattili e per coloro che hanno un Isee inferiore ai 15 mila euro: è la proposta di Marco Squarta, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e portavoce del centrodestra in Assemblea legislativa.

L'esponente di FdI ha reso noto di avere depositato una mozione chiedendo l' "impegno della Giunta" in tal senso.

"Incentivando le adozioni - ha spiegato - si svuoterebbero i canili e i gattili che rappresentano un costo per le casse pubbliche oltre che un impegno per le strutture. In questo modo il denaro impegnato nelle voci di spesa potrebbe essere recuperato per garantire l'assistenza medico veterinaria a cani e gatti per i primi tre anni dall'adozione e nel periodo successivo in base a quanto verrà stanziato dalla Regione".

Per Squarta questa iniziativa rappresenta "la possibilità per molti anziani di trascorrere insieme ad un compagno la loro esistenza, riducendo la depressione e aumentando le occasioni per fare movimento".