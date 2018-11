Porzi, rievocazioni sono patrimonio

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - "Le rievocazioni storiche sono un patrimonio della nostra regione, che la rendono unica nel suo genere. Una ricchezza inestimabile, portata avanti spesso da volontari animati da passione e voglia di fare e che vanno supportati e tutelati": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, che sabato parteciperà ad un convegno dal titolo "In viaggio nel tempo - l'Umbria delle tradizioni", in programma a Foligno. Iniziativa promossa dall'emittente radiofonica locale Radio gente umbra e patrocinato, tra gli altri, dalla stessa Assemblea legislativa.

"Si tratta di una iniziativa - spiega Porzi in una nota - che va nella direzione giusta: quella cioè di lavorare per la realizzazione di una rete delle rievocazioni, per far sì che attraverso una positiva interlocuzione e sinergia, il settore possa crescere, aumentando anche quell'effetto moltiplicatore che si è rilevato avere sul turismo e sulla promozione del territorio". (ANSA).