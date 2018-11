Marini, beni culturali simbolo rinascita

"La ricostruzione del patrimonio culturale" dopo il terremoto "non è soltanto necessaria e dovuta, ma dovrà essere anche un simbolo della rinascita del territorio. Ed il racconto 'in diretta' del restauro delle opere e degli edifici storico-culturali potrà essere anche un grande momento di promozione della regione": lo ha sostenuto la presidente umbra Catiuscia Marini, intervenuta all'iniziativa organizzata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria per presentare il programma che consente di visualizzare attraverso un "ricco repertorio" di immagini tutti i lavori che si sono svolti nei principali cantieri di messa in sicurezza.

"Ci attende un lavoro molto difficile - ha detto Marini - ma che in qualche modo sarà epocale perché dovrà rappresentare un nuovo modo di concepire non soltanto la ricostruzione ma anche la messa in sicurezza e la valorizzazione del grande patrimonio culturale della nostra regione".