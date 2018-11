Lega, Giunta chiarisca su casette sisma

"La Giunta chiarisca in Commissione la situazione delle casette dei terremotati": lo chiedono i consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini e Emanuele Fiorini.

Gli esponenti del Carroccio hanno annunciato di avere inviato una lettera al presidente della seconda Commissione consiliare, Eros Brega, per chiedere di convocare urgentemente l'assessore regionale competente in materia di ricostruzione post-sisma e il direttore regionale 'Governo del territorio'. Per un'audizione "in merito ai danni verificatesi alle soluzioni abitative di emergenza (Sae) installate nelle zone colpite dal terremoto del 2016". (ANSA).