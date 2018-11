"Forte calo" arrivi migranti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Il sistema dell'accoglienza diffusa dei migranti predisposto in Umbria ha consentito di "non creare impattanti strutture collettive". I nuovi arrivi, risultati legati "essenzialmente agli sbarchi", si sono "ridotti fortemente", come pure sono calati gli ospiti complessivi dei centri di accoglienza straordinaria e del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con mille ospiti in meno tra il 2017 e il 2018, circa meno 30 percento, da 3.150 a 2.150 circa. E' il quadro emerso dall'audizione dei prefetti di Perugia e Terni, Claudio Sgaraglia e Paolo De Biagi davanti alla prima Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Andrea Smacchi. Per una informativa sui flussi migratori e sulle novità contenute nel decreto sicurezza.

Di circa il 30 percento si è anche ridotta - è stato detto - la spesa complessiva per l'accoglienza dei migranti che, nelle province di Perugia e Terni, ammontano rispettivamente allo 0,35 e 0,38 per cento della popolazione.