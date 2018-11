Commemorato Gianluca Pennetti Pennella

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Con una breve cerimonia al comando provinciale di Perugia è stato ricordato Gianluca Pennetti Pennella, il vigile del fuoco morto in servizio, all'età di 22 anni, durante un intervento di soccorso.

Presenti alla commemorazione il comandante provinciale, Michele Zappia, funzionari e colleghi nonché l'assessore comunale Edy Cicchi. Insieme alla madre di Pennetti Pennella una delegazione di vigili del fuoco in servizio e in congedo rappresentanti dagli ingegneri Gianfranco Eugeni e Settimio Simonetti, all'epoca dell'incidente comandante provinciale e vice a Perugia, si sono recati poi al cimitero di Corciano dove è sepolto il giovane.

In questi anni i colleghi hanno portato avanti diverse iniziative in memoria di Pennetti Pennella, a cominciare dalla costituzione dell'associazione a lui intitolata che ha realizzato iniziative di solidarietà con adozioni a distanza, interventi diretti verso situazioni di particolare bisogno.