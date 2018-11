Anlaids, in calo nuove infezioni Aids

In Umbria si registra "una progressiva diminuzione dell'incidenza delle nuove infezioni da Hiv". A sostenerlo è il presidente di Anlaids, Claudio Sfara, medico della clinica di Malattie infettive dell'ospedale di Perugia, in vista della giornata dedicata alla prevenzione della malattia, il primo dicembre. In questa occasione, Federfarma e Anlaids saranno impegnate in prima linea. Con le farmacie della regione che metteranno a disposizione dei cittadini profilattici omaggio, fascicoli e volantini informativi con indicati i presidi ospedalieri dove è possibile fare il test Hiv.

A Perugia in alcuni abituali punti di ritrovo frequentati dai giovani saranno distribuiti profilattici e depliant informativi con consigli e delucidazioni in merito ai rischi di contagio.

"Le farmacie della nostra regione sono sempre in prima linea in tema di prevenzione - ha evidenziato il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani in una nota -, contribuendo alle necessarie campagne informative".