Anche nel 2019 Frecciarossa Perugia-Milano

Proseguirà per tutto l'anno prossimo il collegamento ferroviario diretto con il Frecciarossa da Perugia Fontivegge a Milano centrale. Lo ha annunciato la Regione spiegando che Trenitalia è stata autorizzata dalla Giunta, su proposta dell'assessore ai Trasporti Giuseppe Chianella, a proseguire, sempre in via sperimentale, il servizio. Sono quindi in vendita i biglietti per le nuove corse.

"Questo collegamento ferroviario veloce e diretto - ha affermato Chianella -, ottenuto grazie all'arretramento da Arezzo a Perugia del treno ha consentito di contrattualizzare questa tratta ferroviaria e, nell'interesse generale e per lo sviluppo dell'economia del territorio, nel 2018, suo primo anno di attivazione, ha dimostrato di essere un vettore importante per la comunità. Nei dieci mesi trascorsi il Frecciarossa ha fatto registrare una media di 160 passeggeri al giorno per un totale di circa cinquantamila utenti che hanno usufruito della linea, e cioè quasi il triplo di quanto era stato inizialmente previsto".