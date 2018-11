A Terni esperto mondiale tumori gastrici

(ANSA) - TERNI, 28 NOV - L'ospedale di Terni sviluppa una collaborazione sempre più stretta con la Cina nel campo della lotta ai tumori gastrici: è infatti arrivata in città una delegazione dell'Uniersità di Fuzhou, di cui fa parte il professor Chang-Ming Huang, considerato uno dei massimi esperti mondiali del settore.

Lo stesso luminare eseguirà al Santa Maria, insieme al direttore di Chirurgia digestiva, Amilcare Parisi, due interventi di chirurgia robotica mininvasiva che saranno proiettati in diretta mondiale nell'ambito del 29/o congresso internazionale di chirurgia dell'apparato digerente, in programma a Roma.

Oggi Huang, insieme ai professori Chaohui Zheng e Qiyue Chen, è stato ricevuto in Comune dal sindaco, Leonardo Latini, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte, oltre al dottor Parisi, anche il direttore di Oncologia medica, Sergio Bracarda, e il direttore generale del Santa Maria, Sandro Fratini.