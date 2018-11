A Perugia iniziativa sensibilizzazione su tumore polmone

Il 29 novembre, alle 18, la Fontana Maggiore di piazza IV Novembre, a Perugia, sarà illuminata di bianco per sensibilizzare l'opinione pubblica verso il tumore del polmone.

L'iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l'Avanti tutta onlus, fa parte del progetto nazionale "Illumina Novembre". Vuole "risvegliare le coscienze, attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su una malattia di cui si parla sempre molto poco e che invece è uno dei tumori più frequenti" ma che oggi - spiegano i promotori dell'iniziativa - registra "nuove possibilità di cura, o di controllo a lungo termine". Ne è un esempio - è stato sottolineato - Leonardo Cenci, presidente di Avanti tutta. Il Comune di Perugia ha visto in lui il "testimonial più adatto a diffondere questo messaggio".

All'iniziativa parteciperanno il sindaco Andrea Romizi, l'assessore comunale al Welfare Edi Cicchi, Leonardo Cenci ed alcuni dei volontari dell'associazione Avanti tutta.