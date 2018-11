Tre giorni dedicati a Legge Basaglia

Tre giorni di eventi e riflessioni con esperti, cittadini e rappresentanti del mondo associativo, sulle prospettive dei servizi per la salute mentale, a quarant'anni dalla legge Basaglia che ha decretato la chiusura dei manicomi sono stati organizzati dalla Regione in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica per il 28, 29 e 30 novembre, a Perugia, presso il cinema Postmodernissimo.

"L'obiettivo - ha spiegato l'assessore regionale Luca Barberini - non è soltanto celebrare una legge rivoluzionaria, che ha sancito la chiusura dei manicomi e ridato dignità e diritti alle persone con disagio mentale, ma soprattutto rilanciare la discussione sul tema della salute mentale. Tutto ciò anche rispetto a un quadro epidemiologico e sociale profondamente cambiato, in cui emergono nuove istanze e nuovi bisogni ai quali occorre dare risposte tempestive e adeguate, puntando innanzitutto sull'inclusione sociale di chi si trova a vivere certe fragilità".