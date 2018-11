Regione e Anpi per "Scuola e memoria"

Contribuire alla tutela della memoria e alla crescita nella società civile dei "valori fondanti, ancora oggi attuali", della lotta di Liberazione e della Resistenza: è l'obiettivo del progetto 'Storia e memoria con la Costituzione nel cuore', rivolto ai cittadini umbri e in particolare alle scuole e da attuarsi negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. L'intesa è stata firmata a Perugia da Regione e Comitati provinciali di Perugia e Terni dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia.

A sottoscrivere l'accordo sono stati i presidenti di Regione, Catiuscia Marini, e dei Comitati provinciali Anpi di Perugia, Mari Franceschini, e di Terni, Giorgio Zagaglioni.

"I valori della Resistenza - ha detto Marini - non sono di un momento storico cristallizzato ma vivono ancora oggi, con una attualità di questa vicenda e principi da trasmettere e da teneri vivi tra le giovani generazioni ma non solo. Un modo per mantenere alti gli anticorpi necessari per affrontare la società contemporanea".